Słuchawki i głośnik w jednym? Hama z ciekawym pomysłem

Hama stawia na ciekawą hybrydę, która nada się zarówno na imprezy w plenerze, jak i samotne słuchanie muzyki w tramwaju czy podczas spaceru. Passion Turn pozwoli na przełączanie między głośnikiem, a słuchawkami.

Jeżeli zastanawiałeś się na tym, czy lepiej kupić słuchawki, czy głośnik Bluetooth, to już nie musisz. Hama stworzyła coś, co spełnia funkcje obu tych urządzeń. Hama Passion Turn jest unikatową propozycją z dziedziny audio z funkcją słuchawek i głośnika w jednym. Żeby zmienić tryb wystarczy wywinąć muszle na zewnątrz.

Słuchawki łączą się z urządzeniem źródłowym, takim jak smartfon, laptop czy tablet, poprzez technologię Bluetooth w wersji 5.3, co przekłada się na 10 metrów zasięgu. Wyposażone są w elastyczny pałąk z możliwością indywidualnej regulacji długości. Głośność reguluje się za pomocą wbudowanego pokrętła, zaś za sterowanie utworami odpowiada osobny przycisk na obudowie jednego z nauszników.

Urządzenie bazuje na łączności bezprzewodowej i zostało zaopatrzone w baterię litowo-jonową, która wystarczy na 18 godzin ciągłego słuchania w trybie słuchawek i do 3,5 godziny w trybie głośnika. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że na czas pracy baterii w dużej mierze wpływa głośność, z jaką słuchamy. Proces ładowania wcale nie należy do krótki, gdyż mają to być aż trzy godziny.

Co istotne, słuchawko-głośniki Passion Turn mogą pochwalić się korektorem dźwięku z trzema różnymi efektami do wyboru - wzmocnionym basem, podkreślonymi wysokimi tonami lub wyrównanym dźwiękiem. Tak oto każdy fan określonego rodzaju muzyki powinien łatwo znaleźć najbardziej optymalny dla siebie tryb.

Głośniko-słuchawki Hama Passion Turn, dane techniczne:

Wersja Bluetooth: 5.3

Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz

Zakres częstotliwości (słuchawki): 180 Hz - 16 kHz

Zakres częstotliwości (mikrofon): 100 Hz - 10 kHz

Impedancja (słuchawki): 4 Ω

Impedancja (mikrofon): 2,2 kΩ

Technologia MultiPoint

Odległość transmisji: 10 m

WBCV ≥ 75mV

Słuchawki Hama Passion Turn dostępne są w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 349 złotych.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne