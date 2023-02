12 gniazd w 1 stacji: Hama Connect2Office zrewolucjonizuje twoją pracę

Hama zaprezentowała propozycję dla osób, które w pracy lub życiu prywatnym korzystają z wielu sprzętów na raz. Teraz już nie będziesz potrzebował masy przejściówek, by wszystko ze sobą połączyć.

Niektórzy pracownicy mają wiele obowiązków na raz i takiej samej wielozadaniowości powinniśmy wymagać od używanego sprzętu. Niestety, producenci często ograniczają liczbę wejść i gniazd w laptopach ze względu na design lub miejsce. W związku z tym niektórzy muszą korzystać z masy przejściówek lub po kolei podłączać i odłączać urządzenia. Hama pokazuje, że można inaczej.

Stacja dokująca Hama z 12 złączami

Hama zaprezentowała stację dokującą w formie podstawki pod Notebooka. Dzięki niej wystarczy jedno wejście USB w laptopie, by zyskać dostęp do 12 różnych gniazd. Sprawia to, że rotacja między podłączonymi urządzeniami nie będzie już konieczna. Podstawka jest kompaktowa i można na nim umieścić tablet lub laptopa do 15,6 cali przekątnej ekranu. Jej dokładne wymiary to: 24 x 22 x 9,4 cm.

Hama Connect2Office została zaopatrzona w 12 złączy. Oto one:

1x 3,5 mm jack audio, do podłączenia np. słuchawek czy głośnika;

1x Display Port (maksymalna kinowa rozdzielczość 4K, 4096x2160 pikseli), do podłączenia np. monitora, telewizora czy projektora;

2x HDMI, jak wyżej;

1x LAN/Ethernet, czyli przewodowe połączenie internetowe lub sieciowe. Maksymalna dostępna prędkość transmisji danych wynosi tu 1 Gbit/s;

1x USB-A / USB 3.2 Gen2, maksymalna prędkość przesyłania danych to 10 Gbit/s;

1x USB-C z technologią Power-Delivery, pozwalającą na błyskawiczne i bezpieczne ładowanie urządzeń mobilnych nawet do 5 razy szybciej. Inteligentny chip sam rozpoznaje sprzęt i dobiera prąd o właściwym napięciu, bez groźby uszkodzenia akumulatora. Złącze służy do podłączenia np. laptopa, zewnętrznego dysku twardego, pendrive’a, myszki, klawiatury czy drukarki;

2x USB-C, USB 3.2 Gen2, maksymalnie 10 Gbit/s;

3x USB-A, USB 2.0, maksymalna prędkość przesyłu danych to 480 Mbit/s.

Urządzenie dostępne jest już teraz w cenie 699 złotych.

