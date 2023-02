Nie kupujemy nowych kart NVIDII. Sprzedaż szoruje po dnie

NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za czwarty kwartał fiskalnego roku 2022. Sprzedaż kart graficznych dla graczy spadła o kilkadziesiąt procent i szoruje po dnie.

NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za czwarty kwartał fiskalnego roku 2022, czyli kalendarzowo za okres od początku listopada 2022 do końca stycznia 2023. Te nie są najlepsze dla zielonego producenta. Największe spadki widać w segmencie kart graficznych dla graczy.

Nie kupujemy kart GeForce RTX 40

Z najnowszych wyników finansowych NVIDII wynika, że w minionym kwartale przychody z rynku gamingowego spadły aż o 46 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Przełożyło się to na kwotę 1,83 mld dolarów. W tym samym czasie segment centrów danych przyniósł przychody na poziomie aż 6,05 mld dolarów, co też jest spadkiem, ale "tylko" o 21 proc. rok do roku.

To już drugi, tak duży spadek sprzedaży. W trzecim, czyli poprzednim kwartale fiskalnym sprzedaż kart graficznych dla graczy była aż o 51 proc. gorsza niż rok wcześniej. Colette Kress, która w NVIDII pełni rolę dyrektora finansowego, przekonuje, że wynika to częściowo z kolejnego ataku COVID-19 na Chiny, które są dla Zielonych największym rynkiem. Poza tym mamy do czynienia z korektą, bo z powodu niskiego popytu wciąż zalegają w sklepach wcześniejsze dostawy.

Takie wyniki nie mogą dziwić. Gracze narzekają, że nowe karty graficzne NVIDII są zbyt drogie i trudno się z tym nie zgodzić. W ciągu 3 lat średnia cena dGPU wzrosła dwukrotnie, co w połączeniu z kryzysem finansowym i rosnącą inflacją jest słabym prognostykiem dla Zielonych. Eksperci przewidują, że kolejne kwartały mogą być jeszcze gorsze.

Źródło zdjęć: tinhkhuong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag