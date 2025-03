Hama 9000 – nowy gracz na rynku smartwatchy

Sprzęt

Marka Hama zaprezentowała swój najnowszy model inteligentnego zegarka sportowego. Hama 9000 to urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie, elegancki design i szeroką gamę funkcji sportowych oraz zdrowotnych. Co więcej, wszystko to oferowane jest w niezwykle konkurencyjnej cenie – poniżej 500 zł.