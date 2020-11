GXT 960 Graphin - myszka dla graczy, ważąca tylko 74 gramy!

Marka Trust Gaming wprowadza dzisiaj do sprzedaży swój najnowszy produkt - gamingową myszkę z ażurową obudową. Jakie najważniejsze funkcje posiada GXT 960 Graphin?

Myszka GXT 960 Graphin ma strukturę plastra miodu, co w połączeniu z materiałem wykonania - jest to ażur - daje jej zaledwie 74 gramy wagi. Pomimo lekkości jest to wytrzymałe urządzenie, mające poradzić sobie podczas wielu intensywnych i długich sesji przy komputerze. Zastosowano w nim ślizgacze o bardzo niskim współczynniku tarcia, dzięki czemu mysz ma wręcz płynąć po powierzchni biurka. Częstotliwość próbkowania 1000Hz ma sprawić, że nawet delikatny ruch myszką zostanie prawidłowo zarejestrowany przez komputer. Sensor o rozdzielczości można ustawić do 10 000 DPI. Graphin posiada dwa łatwo dostępne przyciski pod kciukiem, które można dowolnie skonfigurować.

GXT 960 Graphin świetnie się prezentuje z włączonymi efektami RGB. Wielobarwne oświetlenie nadaje myszce unikalnego charakteru, a korzystając z dodatkowego, rozbudowanego oprogramowania można je dostosować do własnych preferencji. Wbudowane efekty to m.in. oddychanie i tętno.

Kolejną zaletą urządzenia jest nieutrudniający ruchów 180-centymetrowy kabel w oplocie. Myszka Trust GXT 960 Graphin jest dostępna w sklepach z elektroniką i akcesoriami dla graczy w przystępnej cenie 199 złotych. Na prezent dla miłośnika cyfrowej rozrywki może być jak znalazł.

