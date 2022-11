G.SKILL chwali się modułami RAM DDR5 10 000 MHz

Intel Raptor Lake-S to procesory oferujące największą wydajność. Potwierdza to kolejny rekordowy wynik OC dla modułów RAM typu DDR5.

Chociaż to Intel wprowadził pod domowe strzechy standard pamięci RAM DDR5 w 2021 roku, to obecnie obsługuje go również AMD za sprawą serii Ryzen 7000. Mimo wszystko to Niebiescy mają lepszy kontroler pamięci, który pozwala na obsługę wyżej taktowanych modułów RAM.

Chcesz wydajne pamięci DDR5? Bierz G.SKILLa!

Ledwie kilka dni temu pisaliśmy o tym, że procesory Intel Raptor Lake-S i płyty główne z chipsetami Intel Z790 obsługują moduły RAM o taktowaniu do 9300 MHz. Wygląda jednak na to, że to nie koniec ich możliwości.

G.SKILL pochwalił się, że ich moduły RAM typu DDR5 zdolne są osiągnąć nawet 10 000 MHz. Wypracowano to na płycie głównej ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX i procesorze Intel Core i9-13900K. Co ważne zarówno pamięci, jak i CPU chłodzone były tradycyjnie, bez użycia ciekłego azotu.

Ustawienia samych pamięci by zachować stabilność i przejść testy były dość ekstremalne. Mowa o timingach rzędu CL 50-120-120-120-240 i profilu Gear 4, zamiast tradycyjnego Gear 2. Tak czy siak robi to wrażenie i pokazuje jaki potencjał drzemie w standardzie DDR5 względem tego co widzimy aktualnie w sklepach.

Dla osób, które nie chcą bawić się w OC Tajwańczycy wspomnieli o innych, równie ciekawych modułach. Mowa o DDR5-7800 przy opóźnieniach CL 38-47-47-125 oraz DDR5-8000 CL 40-49-49-128. Będą one dostępne w zestawach o pojemności 32 GB (2x 16 GB). Sugerowane ceny nie zostały podane, ale z pewnością będzie drogo.

Zobacz: PowerColor nęci swoim autorskim Radeonem RX 7000

Zobacz: Intel Core i5-13400 przetestowany. Znamy wydajność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: G.SKILL, oprac. własne