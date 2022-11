PowerColor nęci swoim autorskim Radeonem RX 7000

Jeden z partnerów AMD pochwalił się już swoim autorskim modelem Radeona nowej generacji. Mowa o firmie PowerColor i wariancie z oryginalnym układem chłodzenia.

Seria NVIDIA GeForce RTX 4000 trafiła już na sklepowe półki. Wszystko za sprawą flagowego modelu GeForce RTX 4090, do którego lada moment dołączy GeForce RTX 4080. Wiele osób czeka jednak bardziej na odpowiedź AMD. Powód? Nowa generacja Zielonych jest bardzo, bardzo droga.

AMD zapowie serie kart Radeon RX 7000 już jutro

Czerwoni mają zaprezentować oficjalnie swoje nowe karty graficzne już jutro. To właśnie wtedy poznamy pierwsze szczegóły na temat rodziny AMD Radeon RX 7000. A jest na co czekać, bowiem Amerykanom udało się wyjątkowo powstrzymać do tej pory wszelakie przecieki dotyczące RDNA 3.

Mimo iż do prezentacji można odliczać już ostatnie godziny, to jeden z partnerów AMD postanowił zrobić wokół siebie lekki szum. PowerColor opublikował na Twitterze częściowe zdjęcie tajemniczego Radeona RX 7000. Nie wiadomo o jakim modelu mowa, ale śmiało można zakładać, że będzie to flagowiec.

Zdjęcie przedstawia wyjątkową skorupę układu chłodzenia. Zaskakuje zarówno jej kształt przypominający wielokąty wykorzystywane przy tworzeniu grafiki 3D, stopień zabudowania jak i spore, podświetlane logo producenta.

Serwis VideoCardz gdyba, że jest to przód karty graficznej. A gdzie wentylatory? Nigdzie - może być to model z AiO, czyli gotowym układem chłodzenia wodnego. Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej zdjęciu to w prawym górnym rogu widać coś co przypomina finy radiatora. Tym samym jest to prawdopodobnie klasyczny układ chłodzenia, a na zdjęciu widzimy jednak backplate. Więcej jednak dowiemy się już za kilkanaście godzin.

Zobacz: Intel Core i5-13400 przetestowany. Znamy wydajność

Zobacz: Corsair prezentuje wydajne SSD. Pojemność nawet do 8 TB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PowerColor, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne