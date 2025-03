Granie w słuchawkach nie jest dla Ciebie? Ten gadżet powstał z myślą o takich jak Ty

Moje zamiłowanie do słuchawek wynika z dwóch czynników: gram głównie na Switchu Lite, który nie emituje imponującego dźwięku. Dodatkowo mam małe dziecko. Jeśli już znajduję czas na grę, to wtedy, kiedy mały śpi, a obudzenie go jest ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę. Jednak gdybym miał osobny, duży pokój i mógł go zamienić w gamingową jaskinię, oraz miałbym pewność, że nikomu nie będę przeszkadzał, to postawiłbym na coś, co nie zatyka moich uszu.