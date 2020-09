GoPro HERO9 Black: nowa generacja sportowej kamery z nagrywaniem 5K

Dobra wiadomość dla ekstremalnych filmowców. Zadebiutowała i już wchodzi do sprzedaży najnowsza kamera GoPro – topowy model HERO9 Black. Urządzenie przeszło zmiany konstrukcyjne, ma też nową matrycę, ekran i zestaw ciekawych funkcji, ułatwiających nagrywanie filmów.

Kamera GoPro HERO9 Black przynosi szereg zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Producent powrócił do pomysłu wymiennej osłony obiektywu, która została też dodatkowo wzmocniona. Sama kamera pozostaje pod tym względem wierna swoim standardom – GoPro HERO9 Black bez dodatkowej obudowy może nagrywać pod wodą na głębokości do 10 metrów, jest też odporna na błoto, kurz oraz śnieg.

W dziewiątce o 16% zwiększył się ekran z tyłu obudowy, który ma teraz 2,32 cala, a przedni ekran podglądu to tym razem kolorowy LCD o przekątnej 1,4 cala, co znacznie ułatwia bieżące kontrolowanie kadru. Jednocześnie producent dodał nowe tryby pracy tego wyświetlacza jak Full Screen, Actual Screen, Status Only i Screen Off.

Istotne zmiany konstrukcyjne dotyczą też wnętrza urządzenia. W GoPro HERO 9 Black zastosowano matrycę o rozdzielczości 23,6 Mpix, niemal dwa razy większą niż dotąd. Dzięki temu kamera pozwala na zapis wideo w rozdzielczości 5K 30 kl./s. Zdjęcia mogą być natomiast robione w rozdzielczości 20 Mpix.

W GoPro HERO9 Black usprawnieniu uległa także stabilizacja obrazu. Kolejna generacja stabilizacji Hypersmooth 3.0 dodaje funkcję automatycznej kontroli horyzontu HORIZON LEVELING, również dla nagrywania w 5K. Nowość stanowi również unowocześnione rozwiązanie TimeWarp 3.0, czyli wystabilizowane ujęcia poklatkowe w ruchu. Możliwa jest zmiana tempa z przyspieszonego na standardowe z zachowaniem ścieżki audio, a także zmiana tempa z przyspieszonego na slow motion, wszystko w standardzie 4K.

GoPro HERO9 Black może także działać jako kamera internetowa Full HD – wystarczy tylko podpiąć urządzenie do komputera przez kabel USB C.

Na tym jednak nie koniec. Nowość GoPro ma także kilka funkcji dodatkowych. HINDSIGHT to nagrywanie w 30-sekundowym buforze pamięci. Dzięki niemu kamera cały czas rejestruje materiał, ale nie zapisuje go trwale na karcie pamięci, dopóki nie wciśniemy odpowiedniego przycisku. Jest to przydatne, gdy chcemy mieć kamerę pod ręką w trybie pełnej gotowości. Po naciśnięciu przycisku zostanie zachowane ostatnie 30 sekund buforowanego nagrania.

Kolejna przydatna rzecz to SCHEDULED CAPTURE – czyli określenie czasu, gdy kamera ma sama zacząć nagrywać, co się może przydać na przykład do zarejestrowania timelapsa wschodu słońca.

Z kolei dzięki DURATION CAPTURE można określić, jak długo kamera będzie rejestrowała materiał do samoistnego zatrzymania – w zakresie od 15 sekund do 3 godzin.

Nowa kamera GoPro została także wyposażona w akumulator 1720 mAh, aż o 30% większy niż w poprzedniej wersji.

Kamera GoPro HERO9 Black kosztuje 2299 zł i w sprzedaży na polskim rynku dostępna będzie od 21 września, można już ją też zamawiać u dystrybutorów w przedsprzedaży.

