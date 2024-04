Zrób potwora ze starego telewizora. W dodatku za grosze

Google Chromecast 4.0 4K ma już swoje lata i to widać w jego specyfikacji. Jednak nie ma powodów do paniki, bo nadchodzi mocniejsza wersja.

Google Chromecast 4.0 4K zbliża się do czwartych urodzin. W przeliczeniu na lata elektroniczne to już chyba cztery pokolenia. Choć Google dba o aktualizacje oprogramowania, 8 GB RAM-u daje się we znaki. Szczęśliwie mamy sygnały o odświeżonej wersji popularnego gadżetu, który robi potwora z każdego telewizora.

Według 9to5Google nowy Chromecast 4K jest już w przygotowaniu. Ma na nim pracować system Google TV, co nie jest zaskoczeniem. Cena nie ulegnie zmianie – za odbiornik z pilotem nadal trzeba będzie zapłacić 50 dolarów, czyli około 200 złotych w Polsce.

W środku na pewno znajdzie się większa pamięć operacyjna. Google powinien też sięgnąć po mocniejszy czip z obsługą kodeka AV1, więc logicznym wyborem jest Amlogic S905X5. Ma on sporo nowych funkcji, których brakuje poprzednikowi, ale kluczowy jest tu właśnie kodek. AV1 został niedawno wprowadzony na pełną skalę przez YouTube i inne usługi streamingowe oraz współczesne przeglądarki, co zaowocowało poprawą jakości i wydajności odtwarzania filmów.

Amlogic twierdzi, że ten układ, produkowany w procesie 6 nm, zapewni o 50 proc. mniejsze zużycie energii od poprzednika. To jest zawsze mile widziana zmiana. Miłośników kina domowego ucieszy obsługa eARC i Dolby Atmos. Możemy też liczyć na zmienną częstotliwość odświeżania obrazu. Układ Amlogic S905X5 ma wejść do masowej produkcji w drugim kwartale 2024 roku, więc jest szansa, że już zjeżdżają z taśmy jego pierwsze egzemplarze.

W sprawie pamięci nie ma jeszcze pewności, ale byłoby sporym błędem zostawienie 8 GB.

W becie Androida 14 znaleziono film z pilotem do nowego Chromecasta. Stąd wiemy, że zmieni się układ przycisków. Po lewej stronie będą cztery, po prawej trzy – dwa okrągłe i jeden podłużny. Będzie też „gwiazdka”, czyli przycisk z możliwością przypisania własnej aplikacji.

Kiedy zobaczymy nową wersję Chromecasta 4K? Możliwe, że już w maju, podczas konferencji Google I/O dla deweloperów. Drugim prawdopodobnym terminem jest październik, kiedy spodziewamy się premiery smartfonów z serii Pixel 9.

Kwestią otwartą pozostaje cena, niemniej raczej nie powinna być ona zaporowa. Obecny model to wydatek rzędu 250-300 zł. Nowy, nawet jeśli nieco droższy, w dalszym ciągu powinien kosztować tylko ułamek tego, ile trzeba byłoby zapłacić za nowy telewizor z funkcjami smart TV.

