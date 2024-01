HTC będzie śledziło Twoją twarz i jeszcze im podziękujesz

Jeden z liderów branży na rynku wirtualnej rzeczywistości pokazał nowy produkt. Mowa o nakładce, która pozwala na dokładne odwzorowanie mimiki twarzy.

W ostatnich latach technologie związane z wirtualną rzeczywistością cieszą się dużym powodzeniem. VR zagościł nie tylko w domach, ale wykorzystywany jest również podczas pracy - spotkania, projektowanie, wizualizacje i wiele więcej. Co i rusz na rynek trafiają kolejne rozwiązania sprzętowe i nowe oprogramowanie.

HTC VIVE Full Face Tracker wyceniono na 869 złotych

Jeden z liderów branży, firma HTC, zaprezentowała nowe urządzenie do śledzenia ruchów twarzy. Stworzono je z myślą o zestawach VR najnowszej generacji, czyli HTC XR Elite. Całość jest prosta w montażu, na zasadzie plug-n-play z wykorzystaniem złącza USB typu C, a więc poradzi sobie nawet laik.

HTC VIVE Full Face Tracker umożliwia śledzenie całej twarzy i zapewnia dokładne odwzorowanie mimiki. Nakładka rejestruje do 38 mieszanych ustawień warg, zębów, języka, policzków, nosa i brody z częstotliwością śledzenia 60 Hz. Oznacza to, że wypowiadane słowa dopasowują się do mimiki w czasie rzeczywistym.

Opisywane rozszerzenie może również dokładnie śledzić ruchy gałek oczu z prędkością 120 FPS. Wisienką na torcie jest funkcja automatycznej kalibracji: tracker wykrywa rozstaw źrenic i automatycznie kalibruje zestaw VR, aby zapewnić najwyższą wygodę i przejrzystość widzenia. Funkcja ta umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z tego samego zestawu VR bez konieczności ręcznego resetowania ustawień IPD.

HTC VIVE Full Face Tracker dostępny jest już na biznesowej platformie producenta. Sugerowana cena jest całkiem atrakcyjna jak na tego typu rozwiązanie i wynosi 869 złotych (+ VAT).

