Apple dostało zadyszki? Nowy produkt lata za konkurencją

Wiele osób oglądało wczorajszą konferencję Apple. Niektórzy z widzów mogli liczyć na to, że w końcu pojawią się jakieś oficjalne informacje o zestawie do obsługi rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości, nad którym gigant z Cupertino pracuje już od jakiegoś czasu. Niestety, podczas prezentacji całkowicie pominięto temat tego sprzętu.

Wieści o tym, że Apple konstruuje własne gogle do obsługi rozszerzonej rzeczywistości pojawiają się już od dłuższego czasu. Oczywiście, jak to twórcy iPhone'ów mają w zwyczaju, oficjalnego potwierdzenia ze strony firmy nadal brak. Analitycy są jednak zgodni, że gigant z Cupertino już niedługo wkroczy na grunt technologii AR i VR.

Początkowo, znany analityk branżowy, Ming Chi-Kuo przewidywał, że gogle Apple zostaną zaprezentowane jeszcze w 2022 roku. Teraz w serii wiadomości na Twitterze wyjaśnił, że premiera zestawu zostanie najprawdopodobniej opóźniona ze względu na lockdown w Szanghaju, który wpływa negatywnie na prace nad urządzeniem. Kuo wierzy, że produkt wejdzie w etap EVT (Engineering Validation Test) najpóźniej w trzecim kwartale 2022 roku. Oficjalne wydarzenie z prezentacją urządzenia miałoby się odbyć w styczniu 2023. Analityk przewiduje również, że przedsprzedaż gogli rozpoczęłaby się w drugim kwartalne 2023 roku, a na półki sklepowe trafiłyby po WWDC 2023.

(2/2)

1. EVT starting from 3Q22.

2. Media event on Jan 2023.

3. Delivery of development toolkit within 2-4 weeks after the event.

4. Starting pre-order in 2Q23.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023.