Nie tak miało być. Nowa karta graficzna Intela rozczarowuje po całości

Do sieci wyciekły testy laptopowej karty graficznej Intel Arc A730M. W teorii miała być konkurencją dla RTX 3070 Laptop, ale w praktyce może co najwyżej rywalizować z RTX-em 3050.

Do sieci wyciekły wyniki wydajności układu graficznego Intel Arc A730M. Ma to być high-endowy model, stworzony z myślą o gamingowych laptopach. W teorii ma konkurować z laptopowym RTX-em 3070. Pierwsze testy w kilku benchmarkach zdawały się to potwierdzać. Gorzej, gdy spojrzymy na możliwości GPU w grach.

Intel Arc A730M zawodzi w grach

O ile w benchmarkach układ Intel Arc A730M rzeczywiście może być porównywalny z RTX 3070 Laptop, o tyle w grach radzi sobie zdecydowanie gorzej. W Assassins Creed: Odyssey, Metro Exodus oraz F1 2020 karta Intela osiąga wyniki na poziomie dużo słabszego, mobilnego RTX-a 3050. Jakby tego było mało, to GPU w ogóle nie uruchomiło Shadow of the Tomb Raider w DirtecX 12 (za to nie miał problemów z wersją DX11).

Intel Arc A730M ma być w teorii układem do high-endowych laptopów dla graczy. Tymczasem RTX 3050, z którym idzie w grach ramię w ramię, jest stosowany w modelach budżetowych. Prawdopodobnie tak słaba wydajność Intela wynika z niedopracowanych sterowników. Nie od dzisiaj wiadomo, że Niebiescy miewają z tym problemy. Trudno jednak uwierzyć, aby z czasem udało się dokonać aż takiej poprawy, aby A730M rzeczywiście radził sobie porównywalnie do RTX-a 3070.

To też może tłumaczyć, dlaczego wciąż nie możemy kupić laptopów z nowymi grafikami Intel Arc Alchmiest. Te dostępne są na razie tylko w Chinach i dopóki Niebiescy nie uporają się z problemami, to prawdopodobnie się to nie zmieni.

Zobacz: Karty graficzne GeForce RTX 40 będą drogie i to nie tylko w zakupie

Zobacz: Pierwsza karta graficzna Intela zapozowała wreszcie do zdjęć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech