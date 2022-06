Głośnik na wakacje: Sony prezentuje wodoodporne i przenośne nowości

W samą porę na wakacje! Sony powiększa ofertę bezprzewodowych głośników o trzy nowe modele, które można zabrać ze sobą na plażę, pod namiot i na imprezę plenerową. Nowe modele to potężny XG300 oraz mniejsze, kolorowe XE300 i XE200.

Bezprzewodowe głośniki Sony z serii X słyną z potężnego basu i ogólnie dobrej jakości dźwięku. Nie inaczej jest w przypadku trzech nowych modeli: potężnego SRS-XG300 z kolorowym oświetleniem oraz SRS-XE300 i SRS-XE200, których dźwięk rozchodzi się zaskakująco daleko bez utraty głośności. Za tę sztuczkę odpowiada rozwiązanie Sony Line‑Shape Diffuser w dwóch mniejszych modelach. To liniowy dyfuzor dźwięku (specyficzna komora akustyczna), który zwiększa prędkość fali ciśnienia akustycznego. We wszystkich modelach znajdują się ponadto przetworniki X-Balanced Speaker Unit i dwie membrany bierne.

Sony SRS-XG300

Sony odszedł od strojenia głośników pod konkretny rodzaj muzyki i nie znajdziemy już systemu X-Tra Bass. Jego następcą jest MEGA BASS, dostępny w największym głośniku z serii – to tu można uzyskać klubową scenę, ale bez straty dla wysokich tonów. LIVE SOUND z kolei to strojenie, mające przywrócić klimat występu na żywo.

W głośnikach XE300 i XE200 można włączyć uwypuklenie sceny basowej w aplikacji mobilnej. Warto też wspomnieć, że dwa identyczne głośniki można łączyć w pary stereo, a maksymalnie można połączyć do 100 głośników w system imprezowy i nagłośnić ogromny teren. Brakiem NFC nie ma co się przejmować, bo zamiast niego dostaliśmy mechanizmy szybkiego parowania z Androidem i Windowsem. Ponadto ich obudowy zostały przetestowane pod kątem wstrząsów i upadków – powinny naprawdę sporo znieść.

Sony SRS-XE300 (większy) i SRS-XE200 (mniejszy, ze sznureczkiem)

Głośniki zostały osłonięte tkaniną hydrofobową i obudowami spełniającymi wymagania normy IP67. Co ciekawe, żaden z nich nie tonie. Najmniejszy XE200 ma przymocowany sznurek, ułatwiający transport czy umieszczenie go w plenerze. XG300 zaś ma chowaną rączkę – Sony nie szanuje odpinanych pasków, które można łatwo zgubić przy sprzątaniu po imprezie.

Wszystkie trzy nowe modele są wyposażone w porządne akumulatory i systemy ochrony podczas ładowania – jeśli po wakacjach głośnik ma siedzieć na stałe w mieszkaniu, równie dobrze może być ciągle podłączony do ładowarki. Całkowicie naładowany głośnik XG300 może grać 25 godzin, głośnik XE300 — 24 godziny, a XE200 — 16 godzin. Wszystkie trzy głośniki mają funkcję szybkiego ładowania, dzięki której po krótkim, zaledwie 10-minutowym ładowaniu muzyka może grać przez 70 minut.

Sony XE200, różne kolory

Głośniki XE300 i XE200 są również wyposażone w unikatową technologię Sony Ambient Noise Sensing – mikrofon zbiera dźwięk z zewnątrz, co pozwala dopasować zużycie energii do warunków słuchania. Skoro jest mikrofon, można też porozmawiać. Wszystkie modele zostały wyposażone w systemy redukcji echa, a w dwóch mniejszych można całkowice wyłączyć mikrofon.

Na koniec dodam, że wewnętrzne elementy głośników XE300 i XE200 zawierają tworzywo sztuczne z recyklingu, opracowane specjalnie dla Sony. Powstało ono po wielu latach prac badawczych i projektowych, które prowadzono w celu uzyskania wymaganych przez Sony, wysokich standardów audio. Ponadto wykorzystanie papieru z recyklingu sprawia, że udział tworzyw sztucznych w opakowaniu jednostkowym, łącznie z wytłoczką zastępującą styropian, nie przekracza 5%.

Sony XG300, zbliżenie na przyciski

Sony XG300, zbliżenie na złącza

Głośniki XG300, XE300, XE200 trafią do sprzedaży w lipcu 2022 roku.

Nie znam jeszcze polskich cen, ale mogę podać orientacyjne: XG300 ma kosztować ok. 300 euro, XE300 ok. 200 euro, XE200 ok. 150 euro.

