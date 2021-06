Wyciekły karty Radeon RX 6600 XT 8 GB w wersji Gigabyte'a

W bazie EEC pojawiły się informacje na temat kilku kart graficznych Gigabyte'a z serii Radeon RX 6600 XT. Czy to oznacza szybką premierę?

W bazie EEC pojawiły się niereferencyjne wersje kart graficznych Gigabyte Radeon RX 6600 XT z 8 GB pamięci VRAM. Wynika z tego, że firma szykuje aż sześć wariantów tego modelu, z czego wszystkie to znane i raczej cenione konstrukcje. Na liście znajdują się następujące modele:

Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC PRO

Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC

Gigabyte RX 6600 XT Gaming PRO

Gigabyte RX 6600 XT Gaming

Gigabyte RX 6600 XT Eagle OC

Gigabyte RX 6600 XT Eagle

Wszystkie karty mają bazować na układzie Navi 23, który wykorzystywany jest już między innymi w mobilnej karcie Radeon RX 6600M oraz karcie do stacji roboczych, czyli Pro W6600. Teraz GPU w końcu ma trafić również do modelu desktopowego, dedykowanego graczom PC-towym. Ma on między innymi 32 jednostki obliczeniowe, które przekładają się na 2048 procesory strumieniowe oraz 32 MB Infinity Cache. Karty mają poza tym 8 GB pamięci GDDR6 16 Gbps na 128-bitowej magistrali, co daje przepustowość na poziomie 256 GB/s. Jeśli chodzi o sam układ, to ma on rozmiar 237 mm2 i składa się z 11,06 mld tranzystorów.

Oficjalna data premiery nowych kart nie jest jeszcze znana. AMD, póki co, nie zapowiedziało oficjalnie modeli RX 6600 oraz RX 6600 XT, ale ich istnienie jest praktycznie pewne. Jeśli wierzyć plotkom, to szybsza z nich ma kosztować około 299 dolarów i być konkurencją dla RTX-a 3060.

