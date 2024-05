Pierwsza taka myszka na rynku. Stworzył ją producent spod Poznania

Dobra myszka komputerowa wcale nie musi być droga. Najnowszy gryzoń polskiej marki Genesis podpasuje każdemu użytkownikowi.

Polska marka Genesis obchodzi w tym roku swoje 13. urodziny. Z tej okazji przygotowano wyjątkowo rozbudowaną myszkę, która przy okazji nie jest przesadnie droga. Mowa o bezprzewodowym modelu Genesis Zircon XIII stawiającym nie tylko na dobrą specyfikację, ale i duże możliwości personalizacji.

Genesis wycenił swoją nową myszkę na 269 złotych

Sercem urządzenia jest topowy sensor optyczny PixArt PAW3395, który oferuje rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Dopełniają to przełączniki Kailh 4.0 o deklarowanej żywotności do 80 milionów kliknięć. Częstotliwość raportowania to standardowe 1000 Hz.

Opisywana myszka ma wymiary 119 x 62 x 40 milimetrów i masę 77 gramów. Mamy tutaj do czynienia z symetryczną skorupą wyposażoną w siedem przycisków. Wbudowany akumulator ma pojemność 600 mAh, co zdaniem producenta pozwala nawet na 100 godzin grania na jednym ładowaniu.

Sporym atutem jest wysoka konfigurowalność. Użytkownik może wymienić przełączniki bez lutowania, w zestawie dostaje trzy typy - Kailh 4.0, Kailh 8.0 oraz Huano Silent; wymienić sprężyny decydujące o sile nacisku (15/25g) czy zmienić punkt aktywacji (0,4 - 0,7 mm) dzięki dołączonym dystansom.

Myszka Genesis Zircon XIII trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce jest atrakcyjna i wynosi 269 złotych. Do wyboru jest czarna i białą wersja kolorystyczna. W zestawie dostajemy szereg akcesoriów, prócz wymienionych wcześniej warto wspomnieć o naklejkach zwiększających chwytność.

