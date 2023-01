GeForce RTX 4070 Ti, czyli wydajność RTX 3090 Ti w niższej cenie

Już za kilka dni zadebiutuje karta GeForce RTX 4070 Ti. Tymczasem do sieci wyciekły testy w 3DMarku, które zdradzają bardzo dobrą wydajność.

Już jutro (3 stycznia) na konferencji GeForce Beyond NVIDIA zaprezentuje nową (chociaż tak naprawdę starą) kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti. Jeśli plotki są prawdziwe, to dzień później pojawią się pierwsze recenzje, a 5 stycznia karta trafi do sklepów. Już dzisiaj poznaliśmy część wyników i są bardzo obiecujące.

Wydajność GeForce RTX 4070 Ti

Wynikami wydajności karty GeForce RTX 4070 Ti pochwalił się serwis VideoCardz. Co prawda są to tylko testy w 3DMarku, ale zazwyczaj mają one odzwierciedlenie także w grach (można liczyć na podobne wzrosty). Trzeba uczciwie przyznać, że wyglądają one bardzo obiecująco.

Nowa karta, pod względem możliwości, plasuje się na tym samym poziomie, co GeForce RTX 3090 Ti. Jednocześnie jest około 30-40 proc. szybsza od swojego poprzednika, czyli RTX 3070 Ti. Z kolei w porównaniu z RTX 4080 wypada o około 20-30 proc. gorzej, w czym nie ma żadnego zaskoczenia. W zestawieniu z konkurencją zwycięsko wychodzą oba Radeony RX 79000.

fot. VideoCardz

GeForce RTX 4070 Ti to tak naprawdę GeForce RTX 4080 12 GB. Karta ma identyczną specyfikację, czyli między innymi 7680 jednostek CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie. Cena to prawdopodobnie 799 dolarów, co oznacza obniżkę o 100 dolarów w porównaniu z rekomendowaną kwotą za RTX 4080 12 GB.

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz