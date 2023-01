Tak tanio jeszcze nie było. Ceny poleciały w dół o kilkadziesiąt procent

Chociaż wszystko drożeje, to jest kategoria produktów, której ceny w 2022 roku spadły nawet o kilkadziesiąt procent. W tym roku może być podobnie.

Nie ma co ukrywać, że w ostatnich miesiącach niemal wszystko drożeje. Szalejąca inflacja sprawiła, że ceny wielu produktów i usług poszybowały w niebiosa. Jednak nie dotyczy to wszystkiego. Są urządzenia, które w zeszłym roku znacząco potaniały. Mowa o pamięciach RAM.

Tańsze pamięci RAM

Z raportu DigiTimes wynika, że ceny pamięci RAM są rekordowo niskie. W niemal całym 2022 (od lutego do października) roku spadły aż o 40 procent. Dotyczy to głównie modułów DDR3 oraz DDR4, ale znacznie tańsze są też nowsze pamięci DDR5. Największa obniżka dotknęła modele o pojemności 8 GB, które są aż o 43 procent tańsze niż niecały rok temu.

Eksperci przewidują, że w tym roku ceny pamięci RAM nie pójdą w górę. Może stać się wręcz przeciwnie i nadal będą maleć. Obniżki powinny dotyczyć przede wszystkim modułów DDR5, które będą coraz częściej szukane przez użytkowników chętnych do wymiany komputerów na nowe.

To, co dobre dla konsumentów, nie jest już korzystne dla producentów. Obniżka cen oznacza mniejsze zyski. Poza tym spadki w dużej mierze mają wynikać z małego popytu i co za tym idzie, zapełnionych magazynów. Prawdopodobnie producenci modułów DRAM będą zmuszeni do zmniejszenia produkcji.

