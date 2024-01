Są pierwsze testy RTX 4070 Ti Super. Depcze po piętach RTX 4080

Pojawiły się pierwsze testy karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti Super. W popularnym benchmarki uzyskuje ona wyniki tylko trochę gorszej niż RTX 4080.

W przyszłym tygodniu do sprzedaży trafi kolejna karta graficzna z serii RTX 40 Super, czyli GeForce RTX 4070 Ti Super. Testy modeli referencyjnych opublikowane zostaną w najbliższy wtorek (23 stycznia). Jednak już dzisiaj pojawiły się wyniki tego modelu w popularnym benchmarku.

Wydajność GeForce RTX 4070 Ti Super

GeForce RTX 4070 Ti Super pojawił się w bazie programu Geekbench 6. Nie jest to może najlepszy benchmark do sprawdzania wydajności GPU, ale daje jakiś pogląd na to, jak mogą prezentować się możliwości nowego modelu.

GeForce RTX 4070 Ti Super wypada o mniej więcej 11 proc. lepiej w teście OpenCL w porównaniu do RTX 4070 Ti. Natomiast przy wykorzystaniu bibliotek Vulkan wynik jest aż o 26 proc. lepszy. Jednocześnie nowa karta jest tylko 5 proc. za RTX 4080 (OpenCL) i wyprzedza wyższy model o 7 proc. w teście Vulkan.

Jeśli chodzi o zestawienie z Radeonem RX 7900 XTX, to GeForce RTX 4070 Ti Super osiąga o 13 proc. lepsze wyniki w OpenCL i 3 proc. gorsze w Vulkan.

Jak już wspominałem, Geekbench 6 nie jest najlepszym narzędziem do sprawdzania wydajności kart graficznych. Wyniki nie zawsze mają bezpośrednie przełożenie na liczbę wyświetlanych klatek w grach. Poza tym poszczególne modele nie były testowane na tych samych komputerach, więc do porównywania ich również należy podchodzić z dystansem.

Pomimo tego zapowiada się, że GeForce RTX 4070 Ti Super może być o około 10-15 proc. wydajniejszy od RTX 4070 Ti i jakieś 10 proc. wolniejszy niż RTX 4080. Przy cenie 3999 zł może być bardzo opłacalną propozycją.

