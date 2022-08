Oto najlżejszy laptop na świecie. Producent zaskakuje

Oto prawdopodobnie najlżejszy laptop na świecie. Masa całkowita to jedyne 634 gramy, więc mniej niż w przypadku 12,9-calowego iPada Pro.

Jaki jest najlżejszy laptop na świecie? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa ze względy na mnogość producentów i dostępnych modeli. Jednak z pewnością o to miano może walczyć Fujitsu Lifebook WU-X/G2.

Najlżejszy laptop na świecie

Fujitsu Lifebook WU-X/G2 ma 13,3-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Wyposażony jest w procesor Intel Core i5-1235U lub i5-1255U, od 8 do 32 GB pamięci LPDDR4X oraz szybki dysk SSD o pojemności od 256 GB aż do 2 TB. Nie brakuje w nim też wyjścia HDMI czy tradycyjnych złączy USB. Jednak nie to jest w nim najciekawsze. Wrażenie robią przede wszystkim gabaryty.

Laptop ma zaledwie 15 mm grubości. Jeszcze ciekawiej robi się w momencie, w którym spojrzymy na masę. Ta wynosi zaledwie 634 gramy. To ekstremalnie niska wartość. Dla porównania, 12,9-calowy iPad Pro ma 682 gramy, więc więcej niż laptop Fujitsu, a przecież ma mniejszy ekran i nie potrzebuje klawiatury, która swoje też waży.

Szkoda, że Fujitsu Lifebook WU-X/G2 jest na ten moment dostępny tylko w Japonii. Nie zapowiada się, aby miał trafić do sprzedaży poza Krajem Kwitnącej Wiśni. Poza tym cena najbogatszej wersji to aż 11 tys. zł.

Zobacz: Laptop MSI za ponad 20 000 złotych zadebiutował w Polsce

Zobacz: Te dyski są już gotowe na rewolucję, jaką ma być DirectStorage

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Fujitsu

Źródło tekstu: DigitalTrends, TechRadar