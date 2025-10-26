Ten laptop z 2025 roku ma napęd optyczny. I po co komu chmura?
Napędy optyczne są czymś, czego już nie uświadczymy nawet w większości PC-tów, a co dopiero laptopów. A jednak pewna znana firma wypuściła jeden model w niego wyposażony i to właśnie teraz.
Po co komu napędy optyczne, skoro mamy chmurę, pendrive i dyski zewnętrzne? To raczej dość powszechne podejście patrząc na nasz rynek. Płyty są delikatne, oraz jeśli przechowujemy je w dedykowanych pudełkach, to zajmują sporo miejsca. Jednocześnie jeśli są dobrze przechowywane, to są znacznie trwalsze od innych nośników fizycznych oraz uniezależniają nas od chmury. O ile do zachodniej społeczności mocniej przemawia ta wygoda, tak wielu Japończyków wciąż widzi zalety płyt. Dlatego też powstał laptop Fujitsu FMV Note A WA3-K3.
Fujitsu FMV Note A WA3-K3
Ten kosztuje od 124 800 do 134 800 jenów, czyli od około 3000 do około 3200 zł w zależności od typu napędu: nagrywarką DVD, lub odtwarzaczem Blu-ray. Dzięki temu, tworzenie kopii zapasowych na płytach, lub organizowanie seansów filmowych z domowej biblioteki płyt wysokiej jakości nie wymaga podpinania zewnętrznego nośnika: wystarczy tylko włożyć płytę do laptopa.
Jeśli chodzi o pozostałą część specyfikacji, to w wariancie Blu-ray obejmuje ona układ AMD Ryzen 7 7735U ze zintegrowaną grafiką Radeon 680M, 16 GB RAM i 512 GB na dysku. W wersji z DVD ma się znajdować natomiast układ od Intela. Obydwa oferują ekran WUXGA o przekątnej 16-cali. Oczywiście sprzęt ten należy traktować jako ciekawostkę. Szanse, że opuści on Japonię, są dość niskie.