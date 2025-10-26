Ten laptop z 2025 roku ma napęd optyczny. I po co komu chmura?

Po co komu napędy optyczne, skoro mamy chmurę, pendrive i dyski zewnętrzne? To raczej dość powszechne podejście patrząc na nasz rynek. Płyty są delikatne, oraz jeśli przechowujemy je w dedykowanych pudełkach, to zajmują sporo miejsca. Jednocześnie jeśli są dobrze przechowywane, to są znacznie trwalsze od innych nośników fizycznych oraz uniezależniają nas od chmury. O ile do zachodniej społeczności mocniej przemawia ta wygoda, tak wielu Japończyków wciąż widzi zalety płyt. Dlatego też powstał laptop Fujitsu FMV Note A WA3-K3.

Fujitsu FMV Note A WA3-K3

Ten kosztuje od 124 800 do 134 800 jenów, czyli od około 3000 do około 3200 zł w zależności od typu napędu: nagrywarką DVD, lub odtwarzaczem Blu-ray. Dzięki temu, tworzenie kopii zapasowych na płytach, lub organizowanie seansów filmowych z domowej biblioteki płyt wysokiej jakości nie wymaga podpinania zewnętrznego nośnika: wystarczy tylko włożyć płytę do laptopa.