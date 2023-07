Jesteś fanem League of Legends? To fotel właśnie dla Ciebie

Jeśli jesteś fanem gry League of Legends, a zwłaszcza bohatera znanego jako "Jhin", to Secretlab ma coś dla Ciebie! Mowa o fotelu komputerowym skierowanym do graczy.

League of Legends od Riot Games to niekwestionowany król na rynku gier MOBA od 2009 roku. Mowa o ponad 180 milionach graczy, z rekordowymi 32 milionami osób grających codziennie. Nawet DOTA 2, za którą stoi Valve, nie może marzyć o takich liczbach. Również Blizzard poległ ze swoim Heroes of the Storm.

Fotel Secretlab Jhin Edition to wydatek około 3000 złotych

Tym samym Secretlab poinformowało dzisiaj, że kontynuuje swoją współpracę z Riot Games. Do oferty foteli dla graczy dołączy niedługo nowy model. Będzie to dziesiąta propozycja w ofercie firmy w klimatach LoLa. Wcześniej dostaliśmy już m. in. wersję Jinx, Viego, Miss Fortune, Pyke, Akali, Yasuo, Ahri i dwa warianty KDA.

Secretlab TITAN Evo Jhin Edition to wersja bazująca na tajemniczym, męskim strzelcu z League od Legends. Mamy tutaj do czynienia z biało-szarą kolorystyką ze złotymi i bordowymi akcentami. Zdobienia z przodu i tyłu oparcia nawiązują do umiejętności i wyglądu Jhina.

Fotel oparty został na sprawdzonym już modelu Secretlab TITAN Evo. Mowa więc o obiciu ze sztucznej skóry, regulowanym wsparciu odcinka lędźwiowego, magnetycznej poduszce zagłówkowej z pianki zapamiętującej kształt czy regulowanych podłokietnikach 4D. Nie zabrakło też oparcia odchylanego do 165°.

Fotel Secretlab Jhin Edition dostępny jest w dwóch rozmiarach. Wersja "Regular" skierowana jest do osób o wzroście 170 - 189 centymetrów i masie poniżej 100 kilogramów, a wariant "XL" to propozycja dla konsumentów o wzroście 181 - 205 centymetrów i masie 80 - 180 kilogramów.

Opisywany fotel można zamówić w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta. Wersja Jhin Edition wyceniona została na 674 euro (około 2989 złotych). Za fotel w wersji XL trzeba zapłacić nieco więcej - 724 euro (około 3209 złotych). Producent udziela 5-letniego okresu gwarancyjnego.

Źródło zdjęć: Secretlab

Źródło tekstu: oprac. własne