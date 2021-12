Empik wprowadza swój własny czytnik GoBook. Czym kusi poza kolorem?

Empik GoBook wprowadza na rynek swój własny czytnik e-booków. Urządzenie bazuje na popularnym modelu marki PocketBook, ale zawiera w sobie autorskie rozwiązania Grupy Empik i dostępny jest w niespotykanym dotąd kolorze.

Czytnik Empik GoBook to model, który powstał we współpracy Empik Go oraz firmy PocketBook. Urządzenie bazuje na podzespołach i rozwiązaniach najczęściej kupowanego czytnika z ekranem e-ink w sieci sklepów Empik w 2020 i 2021 roku, czyli PocketBook Touch Lux 5.

Producent czytnika, firma PocketBook, zgodnie z zamówieniem Empik Go zaoferował urządzenie wyposażone w sprawdzone technologie. Jedną z nich jest dotykowy ekran E Ink Carta HD o przekątnej 6 cali (1024 x 758, 212 ppi), który nie męczy oczu użytkownika dzięki podświetleniu z regulacją barwy. Urządzenie wyposażone jest w 8 GB pamięci wewnętrznej, 512 MB pamięci RAM, dwurdzeniowy procesor 2x 1 GHz i złącze Wi-Fi, wazy 155 gramów. Można w nim zamontować dodatkową kartę SD o pojemności do 32 GB. Czytnik obsługuje aż 19 formatów e-książek i nie wymusza na odbiorcy konwersji plików.

Czytnik Empik GoBook przyciąga wzrok już na półkach sklepowych. Jego obudowa nawiązuje do koloru roku 2020 Instytutu Pantone, czyli niebieskiego Classic Blue.

Na urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Empik Go, można też korzystać z takich rozwiązań, jak Send-To-PocketBook które umożliwia proste przesyłanie e-booków na czytnik za pomocą wiadomości e-mail.

Czytnik Empik GoBook kosztuje 549 zł. Wraz z urządzeniem użytkownik otrzyma kod na 60 dni darmowego korzystania z całej oferty: 70 tys. e-booków, audiobooków i podcastów. Urządzenie jest dostępne w niemal 150 salonach stacjonarnych grupy oraz na empik.com.

Empik