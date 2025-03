Silicon Power Endura, czyli wydajność i niezawodność

Silicon Power wprowadza na rynek nową serię SSD nazwaną Endura. Obejmuje ona cztery modele: E55, E60, ED90 oraz ES75. Pierwszy z nich to klasyczna propozycja 2,5", pozostałe zaś oferowane są w formacie M.2 2280. Mowa o kościach 3D TLC NAND i konstrukcji typu DRAM-less. Producent obiecuje nam wysoką wydajność, niezawodność i szerokie spektrum zastosowań - od codziennego użytkowania po zadania profesjonalne.

Silicon Power E55 to idealne rozwiązanie dla użytkowników domowych, posiadaczy starszych maszyn oraz integratorów systemów poszukujących niezawodnej i przystępnej cenowo pamięci masowej. Mowa o interfejsie SATA III, pojemnościach od 512 GB do 4 TB oraz wydajności do 500 MB/s.

Silicon Power E60 to dobry wstęp do świata M.2 2280, bowiem mowa o nieco starszych i tańszych rozwiązaniach jak interfejs PCI Express 3.0 x4 czy protokół NVMe 1.3. Deklarowane transfery to do 2200 MB/s dla odczytu i do 1600 MB/s dla zapisu, co bez problemu wystarczy większości graczom.

Silicon Power ED90 jest przedstawicielem średniego segmentu, na bazie nowych technologii. Dostajemy tutaj już PCI Express 4.0 x4 oraz NVMe 2.0, a prędkości wzrastają do 5000 MB/s dla odczytu i do 4800 MB/s dla zapisu. Co więcej zyskujemy dostęp do pojemności nawet 4 TB w małym formacie.

Najbardziej zaawansowany Silicon Power ES75 skierowany jest do użytkowników wymagających najwyższej wydajności i niezawodności. Ponownie mowa o połączeniu PCIe 4.0 x4 i NVMe 2.0, ale wydajność to praktycznie maksymalne dla tego standardu prędkości - do 7000 MB/s przy odczycie i do 6500 MB/s przy zapisie. Jest to idealne rozwiązanie dla twórców treści oraz użytkowników pracujących na dużych plikach.