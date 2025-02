Samsung wali z grubej rury. Dostaniemy topową wydajność

Wygląda na to, że Samsung próbuje odzyskać miano króla pamięci. Koreańczycy poinformowali bowiem oficjalnie o nowym nośniku półprzewodnikowym. Ma on korzystać z najnowszych technologii i zapewniać najwyższą wydajność we wszystkich zadaniach - sprawdzi się zarówno w komputerach do pracy, jak i zestawach dla graczy.