ADATA prezentuje kieszonkowe SSD dla każdego

Płyty CD i DVD to już przeżytek - prawie wszystkie nowe komputery stacjonarne i laptopy sprzedawane są bez napędów. Zaś pendrive'y pozostawiają wiele do życzenia jeśli chodzi o wydajność. Oczywiście dane trzeba jakoś przenosić i magazynować, a nie wszystko można wysyłać siecią. Tutaj z pomocą przychodzą dyski zewnętrzne.

Tajwański nośnik podłączymy do PC, smartfona oraz konsoli

ADATA SC730 to przenośny SSD o wymiarach 37 x 24 x 10 milimetrów i masie niecałych 8 gramów. Mamy tutaj do czynienia z czarną obudową wykonaną w 50% z tworzyw sztucznych z odzysku, w której ukryte zostały wysuwane złącza USB 3.2 Gen 2 typu A oraz C.