Masz drukarkę Brother? Na Windows 11 może nie zadziałać nawet po USB

Jeśli masz drukarkę Brother, to powinieneś wstrzymać się z instalacją systemu Windows 11. Producent ostrzega, że wiele wyprodukowanych przez niego modeli nie działa na nowych okienkach.

Windows 11, jak każdy inny system, cierpi na kilka problemów wieku dziecięcego. Często wynikają one z winy producentów, którzy nie zdążyli poprawić na premierę sterowników czy oprogramowania do swojego sprzętu. Czy tak samo jest w tym przypadku? Na ten moment nie mamy co do tego pewności, ale faktem jest, że wiele drukarek Brother nie działa na Windowsie 11 i to pomimo połączenia przez USB.

Drukarki Brother na Windows 11

Firma ostrzega, że aż 92 modeli drukarek Brother może nie zostać poprawnie wykrytych przez system Windows 11 w momencie podłączenia ich przez kabel USB lub nie pozwolą na zmianę swoich ustawień. W takim wypadku firma zaleca skorzystanie z alternatywnych metod połączenia, np. przez WiFi. Problemem tym dotknięte są modele:

DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW

Poza tym aż 106 innych drukarek może wyświetlać komunikat o błędzie w trakcie drukowania, ale po zignorowaniu go urządzenie powinno wydrukować dokument. A jakby tego było mało, to poszczególne sprzęty nie są w stanie korzystać z wielu rozwiązań systemu operacyjnego, jak narzędzie do wybierania rozmiaru papieru. Na ten moment nie wiemy, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Brother zapewnia, że już bada sprawę i pracuje nad rozwiązaniem. Microsoft na razie nie skomentował całej tej sytuacji.

Źródło zdjęć: Brother

Źródło tekstu: BleepingComputer