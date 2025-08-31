Robot, który zmienia zasady gry w domu. Premiera już we wrześniu
Zbliżająca się IFA 2025 to miejsce wielkich premier, ale Dreame już teraz odsłania swoją największą nowość. Aqua10 Ultra Roller Complete to robot sprzątający, który ma zmienić rynek.
Dreame wkracza w nową erę sprzątania
Na targach IFA 2025 w Berlinie zobaczymy wiele premier, ale Dreame zdecydowało się ujawnić swój najważniejszy produkt jeszcze przed startem wydarzenia. Aqua10 Ultra Roller Complete to pierwszy model z nowej serii Aqua, która wprowadza świeże podejście do mopowania podłóg. Zamiast tradycyjnych nakładek mamy tu wałek mopujący AquaRoll, który w trakcie pracy jest na bieżąco czyszczony czystą wodą. Efekt? Zawsze higieniczne i skuteczne mycie, bez rozmazywania brudu.
Nowy robot nie tylko mopuje, ale też imponuje siłą ssania – aż 30000 Pa. To wynik, który do tej pory kojarzył się bardziej z dużymi odkurzaczami niż autonomicznymi robotami. Dreame zapowiada, że Aqua10 Ultra Roller Complete trafi do sprzedaży w Polsce już we wrześniu tego roku. Oby nie kosztował bardzo dużo.
Mop, który sam się czyści
Największą innowacją jest zastosowany system AquaRoll. Wałek mopujący obraca się z prędkością 100 obrotów na minutę i na bieżąco jest płukany czystą wodą. Specjalny grzebień usuwa zanieczyszczenia, które trafiają do osobnego zbiornika. Do tego 12 dysz natryskowych i regulowany nacisk pozwalają usuwać nawet uporczywe plamy.
Nowością jest też technologia FluffRoll. Dzięki niej mop pozostaje miękki, elastyczny i bardziej skuteczny w usuwaniu brudu z fug czy nierównych powierzchni. Po zakończonej pracy system ThermoHub czyści wałek w temperaturze 100°C, dzięki czemu usuwane są bakterie, tłuszcz i nieprzyjemne zapachy.
Inteligencja na każdym kroku
Aqua10 Ultra Roller to nie tylko moc i mop. Robot korzysta z zaawansowanej technologii AstroVision, która dzięki kamerom 3D i algorytmom NVIDII rozpoznaje ponad 240 typów przeszkód i omija je z precyzją do milimetra. Do tego ma system ProLeap, pozwalający pokonywać progi do 8 cm, oraz zawieszenie AgiLift, które radzi sobie z przeszkodami do 30 mm.
Nie zabrakło także wsparcia dla właścicieli zwierząt. Dzięki oprogramowaniu Pet Care 4.0, robot rozpoznaje miski, kuwety czy strefy, w których przebywają pupile. Może też uruchomić tryb monitoringu wideo z dwukierunkową komunikacją głosową.
Nowy standard dla inteligentnych domów
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete współpracuje z protokołem Matter. Ułatwia integrację z innymi inteligentnymi urządzeniami. Dzięki temu można sterować nim głosowo lub z poziomu jednej aplikacji.