Robot, który zmienia zasady gry w domu. Premiera już we wrześniu

Dreame wkracza w nową erę sprzątania

Na targach IFA 2025 w Berlinie zobaczymy wiele premier, ale Dreame zdecydowało się ujawnić swój najważniejszy produkt jeszcze przed startem wydarzenia. Aqua10 Ultra Roller Complete to pierwszy model z nowej serii Aqua, która wprowadza świeże podejście do mopowania podłóg. Zamiast tradycyjnych nakładek mamy tu wałek mopujący AquaRoll, który w trakcie pracy jest na bieżąco czyszczony czystą wodą. Efekt? Zawsze higieniczne i skuteczne mycie, bez rozmazywania brudu.

Nowy robot nie tylko mopuje, ale też imponuje siłą ssania – aż 30000 Pa. To wynik, który do tej pory kojarzył się bardziej z dużymi odkurzaczami niż autonomicznymi robotami. Dreame zapowiada, że Aqua10 Ultra Roller Complete trafi do sprzedaży w Polsce już we wrześniu tego roku. Oby nie kosztował bardzo dużo.

Mop, który sam się czyści

Największą innowacją jest zastosowany system AquaRoll. Wałek mopujący obraca się z prędkością 100 obrotów na minutę i na bieżąco jest płukany czystą wodą. Specjalny grzebień usuwa zanieczyszczenia, które trafiają do osobnego zbiornika. Do tego 12 dysz natryskowych i regulowany nacisk pozwalają usuwać nawet uporczywe plamy.

Nowością jest też technologia FluffRoll. Dzięki niej mop pozostaje miękki, elastyczny i bardziej skuteczny w usuwaniu brudu z fug czy nierównych powierzchni. Po zakończonej pracy system ThermoHub czyści wałek w temperaturze 100°C, dzięki czemu usuwane są bakterie, tłuszcz i nieprzyjemne zapachy.

Inteligencja na każdym kroku

Aqua10 Ultra Roller to nie tylko moc i mop. Robot korzysta z zaawansowanej technologii AstroVision, która dzięki kamerom 3D i algorytmom NVIDII rozpoznaje ponad 240 typów przeszkód i omija je z precyzją do milimetra. Do tego ma system ProLeap, pozwalający pokonywać progi do 8 cm, oraz zawieszenie AgiLift, które radzi sobie z przeszkodami do 30 mm.

Nie zabrakło także wsparcia dla właścicieli zwierząt. Dzięki oprogramowaniu Pet Care 4.0, robot rozpoznaje miski, kuwety czy strefy, w których przebywają pupile. Może też uruchomić tryb monitoringu wideo z dwukierunkową komunikacją głosową.

Nowy standard dla inteligentnych domów