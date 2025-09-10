Doogee S200 Ultra, cyberpunkowy pancerniak z dużą baterią

Doogee S200 Ultra to już kolejny model z tej samej serii – wcześniej były m.in. Doogee S200 Plus czy Doogee S200X. Tak jak poprzednie urządzenia z tej linii, Doogee S200 Ultra utrzymany jest w charakterystycznej stylistyce „mecha design”, która przyciągnie miłośników cyberpunkowych klimatów, za to odstraszy użytkowników, którzy wolą bardziej klasyczne konstrukcje. Jak przystało na pancerniaka, smartfon wygląda masywnie i solidnie, a do tego oferuje dynamiczny system oświetlenia LED z efektem oddechu, dzięki czemu zyskuje futurystyczny sznyt.

Pod względem wytrzymałości S200 Ultra wpisuje się w standard dla telefonów terenowych – obudowa spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co oznacza odporność na pył, zanurzenie w wodzie i wstrząsy. Całość ma aż 19,1 mm grubości i waży 383 g, a więc sprzęt należy do najcięższych w swojej klasie.

Smartfon został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, a także dodatkowy wyświetlacz AMOLED 1,32 cala na pleckach. Ten drugi, działający z częstotliwością 60 Hz, może pełnić funkcję panelu szybkiego dostępu do powiadomień, sterowania muzyką czy narzędzi turystycznych.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7400 wykonany w litografii 4 nm z modemem 5G. Do tego użytkownik otrzymuje aż 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia do 1 TB. Poza 5G S200 Ultra wspiera łączność WiFi 6E, Bluetooth 5.4 i NFC, ma także tradycyjne radio FM.

Sekcja fotograficzna obejmuje aparat główny 100 Mpix, noktowizyjną jednostkę Night Vision 20 Mpix do zdjęć w ciemności oraz aparat makro 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat selfie o rozdzielczości 20 Mpix.

Jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji jest nowoczesny akumulator z anodą krzemową, czego nie było w poprzednich modelach z tej serii. Bateria ma pojemność 11 000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 66 W, co przy tak dużym ogniwie jest rozwiązaniem niezwykle praktycznym. Całością zarządza najnowszy Android 15 z dodatkiem funkcji AI.