Doogee S200 Plus: nowy pancerniak w kolorze wulkanicznej lawy

Podstawowy Doogee S200 wszedł na rynek w połowie zeszłego roku, później był jeszcze model Doogee S200X , a w kwietniu 2025 do sprzedaży wchodzi trzeci model z serii – Doogee S200 Plus .

Niezależnie od wyglądu, Doogee S200 Plus jest typowym pancerniakiem i spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H, co oznacza odporność na wodę (zanurzenie do 2 metrów), pył i upadki. Z tyłu obudowy znalazł się znany już z wielu innych model dodatkowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,32 cala, który pozwala m.in. na szybki dostęp do ustawień, podgląd powiadomień czy wyświetlanie kompasu podczas wędrówki.