Ten pancerniak ma baterię 20 800 mAh i mocną latarkę. Już jest w Polsce

Doogee Fire 6 Max to solidny pancerniak 5G, który może zachęcić do zakupu co najmniej trzema zaletami. Na pewno jest nią potężny akumulator o pojemności aż 20 800 mAh. Smartfon wspiera szybkie ładowanie 33 W, ma też funkcję ładowania zwrotnego 10 W, co pozwala na wykorzystanie telefonu jako powerbanku do ładowania innych urządzeń.