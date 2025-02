Chiny prężą muskuły. Planowane są nowe akceleratory AI

Chiński DeepSeek w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyrósł na podmiot zdolny do realnego konkurowania z gigantami pokroju OpenAI . Najnowsze doniesienia sugerują, że firma rozważa teraz opracowanie własnych akceleratorów sztucznej inteligencji. Według DigiTimes, Chińczycy prowadzą właśnie duży nabór specjalistów z branży półprzewodników, co ma być pierwszym krokiem w kierunku stworzenia autorskich układów.

Obecnie DeepSeek używa głównie NVIDIA H800 i H100



Na tym etapie brak jest szczegółów na temat projektu. Oczywiście DeepSeek potrzebuje nie tylko osób z know-how, ale również odpowiedniego łańcucha dostaw. Zarówno, gdy chodzi o odpowiednio wydajne pamięci HBM, jak i dostęp do najnowszych litografii. To zaś blokowane jest przez sankcje USA i krajów partnerskich. Chiny mają co prawda swojego producenta półprzewodników - SMIC, ale pozostaje on daleko w tyle za TSMC, Intelem czy Samsungiem.