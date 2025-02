Rynek smartfonów w Europie na fali wzrostowej. Na podium Apple, Samsung i Xiaomi

Sprzęt

Europejski rynek smartfonów zakończył 2024 rok na plusie, notując w czwartym kwartale wzrost dostaw o 4% rok do roku. Był to już czwarty z rzędu kwartał wzrostów, co nie miało miejsca od pierwszego kwartału 2017 roku – wynika z raportu Counterpoint Research. Głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost było odbicie po słabym 2023 roku oraz dynamiczna ekspansja marek Realme i Honor.