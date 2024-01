Debiutuje wyjątkowo cicha i tania klawiatura mechaniczna

Jesteś fanem klawiatur mechanicznych, ale nie możesz pozwolić sobie na głośny klekot? Nie ma sprawy! Ten problem rozwiązuje najnowszy model Cooler Mastera.

Na początku stycznia w amerykańskim Las Vegas odbywały się jedne z największych na świecie targów elektroniki użytkowej, czyli CES 2024. Duzi oraz mali producenci chwalili się swoimi nowościami. I wygląda na to, że pierwsze z obserwowanych wtedy sprzętów trafiają już do sprzedaży.

Cooler Master MasterKey MK770 wyceniono na 519 zł

Tajwański gigant na rynku PC poinformował o wprowadzeniu do sklepów swojej nowej klawiatury. Stawia ona na wyjątkową kolorystykę, bardzo cichą pracę, podświetlenie RGB LED oraz przystępną cenę.

Cooler Master MasterKey MK770 to bezprzewodowa klawiatura mechaniczna o wymiarach 381 x 140 x 39 milimetrów i masie 1052 gramów. Zdecydowano się tutaj na plastikową obudowę, przełączniki Kailh Box V2 oraz nakładki na klawisze z PBT w technologii double-shot. Wisienką na torcie jest wbudowany potencjometr.

Głównym celem projektantów było zapewnienie wzorowej kultury pracy. Osiągnięto to za sprawą z elastycznej konstrukcji pochłaniającej hałas, dwóch silikonowych mat wygłuszających oraz fabrycznie nasmarowanych przełączników i stabilizatorów.

Tajwańczycy oferują trzy metody łączności - przewodowa z użyciem USB typu A oraz bezprzewodowa za sprawą dedykowanego odbiornika 2,4 GHz (do 1000 Hz) lub Bluetooth (do 125 Hz). Wbudowany akumulator ma pojemność 4000 mAh, ale producent nie zdradza czasu pracy na jednym ładowaniu.

Cooler Master MasterKey MK770 trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić około 519 złotych, co wydaje się atrakcyjną kwotą przy tych możliwościach. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne szara (Space Gray) oraz pastelowa (Macraron).

Zobacz: AMD szykuje Krakena. Zobaczymy go już w 2025 roku

Zobacz: Najnowsze karty NVIDII sprzedają się 10 razy lepiej niż AMD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne