SilverStone ma cichy i wydajny sprzęt dla fanów RGB LED

Składasz nowy zestaw komputerowy i szukasz dobrego chłodzenia procesora? Nie jesteś fanem zestawów AiO, ale lubisz RGB LED? SilverStone ma coś dla Ciebie!

Schłodzenie procesorów AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji nie należy do łatwych zadań. Ich wysoka wydajność związana jest z dużą liczbą rdzeni i wątków oraz wysokimi taktowaniami. To niestety przekłada się na duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury pod obciążeniem.

Chłodzenia powietrzne wcale nie odchodzą do lamusa

Jeśli ktoś lubi, gdy jego komputer jest cichy lub planuje podkręcanie to fabryczne chłodzenia można od razu schować do szuflady. Na szczęście na rynku jest sporo coolerów od firm trzecich. A tak się składa, że SilverStone rozszerzyło swoją ofertę o nowy, klasyczny model.

SilverStone Hydrogon D140 ARGB to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 160 x 140 x 136 (W x S x G) milimetrów i masie 1220 gramów. Dostajemy tutaj radiatory z aluminiowymi, specjalnie wyprofilowanymi żeberkami; sześć poniklowanych, 4-milimetrowych ciepłowodów oraz dwa wentylatory z podświetleniem.

Przedni wentylator to jednostka 120-milimetrowa pracująca z prędkością do 2200 RPM przy wydajności do 83,7 CFM, ciśnieniu do 4,0 mmH 2 O oraz kulturą pracy do 35,5 dB(A). Wentylator 140-milimetrowy rozpędza się do 1750 RPM przy wydajności do 93 CFM, ciśnieniu do 2,2 mmH 2 O głośności do 30,8 dB(A).

SilverStone Hydrogon D140 ARGB wspiera nowsze i starsze procesory, które korzystają z gniazda Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-v3) lub 2066 albo AMD AM5 i AM4. Producent nie zdradza maksymalnego TDP. Również sugerowana cena pozostaje tajemnicą, ale patrząc na design można założyć, że będzie tanio.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne