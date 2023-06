Noctua NM-DD1 obniża temperatury procesora o dodatkowe 20°C

Noctua przedstawia kolejny ciekawy produkt. Tym razem mowa o gadżecie dla entuzjastów posiadających wydajne procesory AMD Ryzen 7000.

Każdy kto miał w rękach najnowsze procesory komputerowe świetnie zdaje sobie sprawę, jak wysokie temperatury potrafią one osiągać pod obciążeniem. Zwłaszcza, gdy mowa o wydajniejszych modelach z wyższej półki. Dotyczy to zarówno serii AMD Ryzen 7000, jak i Intel Raptor Lake-S.

Noctua NM-DD1 można również wydrukować w domu

Producenci chłodzeń, wentylatorów i past termoprzewodzących dwoją się i troją by zaoferować jeszcze lepsze rozwiązania. A najnowszy gadżet firmy Noctua skierowany jest do fanów CPU od Czerwonych. Cena jest niska, a korzyści spore. Wymagane jest jednak spore doświadczenie z komputerami.

Noctua NM-DD1 to specjalny metalowy adapter umożliwiający montaż cenionych chłodzeń firmy na oskalpowanych procesorach AMD Ryzen 7000 korzystających z gniazda AM5. Powstał on we współpracy ze znanym niemieckim inżynierem i overlockerem Romanem "der8auer" Hartungiem.

Po zdjęciu IHS z procesora, aplikacji ciekłego metalu i montażu chłodzenia z użyciem Noctua NM-DD1 można liczyć na spadek temperatur o dodatkowe 10 do 15°C. W niektórych przypadkach mowa nawet o 20°C. To znacząco przekłada się na lepszą kulturę pracy, ale i wydajność.

Noctua NM-DD1 jest do kupienia wyłącznie na stronie producenta w cenie 5 euro (około 25 złotych). Firma udostępnia jednak również model *.STL, który posiadacze drukarek 3D mogą samemu, za darmo wydrukować w domu. Ze względów na wysokie temperatury CPU odradza się stosowanie PLA, a zaleca ABS (lub nylon).

Bez różnicy, czy ktoś kupi Noctua NM-DD1 czy wydrukuje samemu - użytkownik musi oczywiście dodatkowo dysponować zestawem do delidu (np. od Thermal Grizzly), ciekłym metalem oraz chłodzeniem procesora.

Zobacz: Thermaltake TOUGHFAN Pro to wentylatory dla wymagających

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4060 to nie jest karta dla fanów OC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: Noctua, oprac. własne