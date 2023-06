NVIDIA GeForce RTX 4060 to nie jest karta dla fanów OC

W sieci pojawiły się niezależne wyniki wydajności NVIDIA GeForce RTX 4060 w Cyberpunk 2077. Sprawdzono również efekty OC, nie wygląda to dobrze.

Pozostało kilka dni do premiery nowej karty graficznej Zielonych, czyli NVIDIA GeForce RTX 4060. Embargo na testy schodzi 28 czerwca - recenzja pojawi się również na Telepolis - a do sklepów trafi 29 czerwca. Jednak już teraz pozwolono wybranym partnerom na opublikowanie wyników wydajności w grze Cyberpunk 2077.

Podkręcony GeForce RTX 4060 zaoferował o 1,2% FPS więcej

Warto przypomnieć, że NVIDIA GeForce RTX 4060 ma korzystać z rdzenia AD107-400 wyposażonego w 3072 jednostki CUDA. Całość sparowana z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 17 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Zobaczymy tutaj interfejs PCIe 4.0 x8 i TDP 115 W. Sugerowana cena to 329 euro (około 1459 złotych).

Z materiału JayTwoCents dowiadujemy się, że autorski GeForce RTX 4060 jest o prawie 27% wydajniejszy niż GeForce RTX 3060. Przynajmniej w Cyberpunk 2077 w rozdzielczości Full HD i ustawieniach Ultra z wyłączonym ray tracingiem, DLSS i innymi wspomagaczami. Dokładna wydajność prezentuje się następująco:

ASUS GeForce RTX 3060 TUF - 64 FPS

ASUS GeForce RTX 4060 Dual - 81 FPS

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition - 92 FPS

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition - 101 FPS

Co ciekawe youtuber pokusił się również o sprawdzenie wyników nowego modelu serii Ada Lovelace po OC. Warto jednak zauważyć, że podkręcanie - standardowo już dla JayTwoCents - było bardzo proste. Zwiększono tylko limit poboru mocy o +20% i taktowania GPU o 100 MHz. Nie ruszono pamięci czy tablicy napięć.

Jak to wpłynęło na wydajność w rodzimym Cyberpunk 2077? Mowa o zmianie z 80,80 do 82,33 FPS, a więc skoku o zaledwie 1,2%. To zasadniczo wartości na granicy błędu pomiarowego. Oczywiście możliwe, że ustawienia Ultra w FullHD to już po prostu limit dla tego układu. Pozostaje też poczekać na zejście embargo i testy osób, które wiedzą jednak coś więcej o OC i nie testują kart tylko we wbudowanym benchmarku...

