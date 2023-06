Thermaltake TOUGHFAN Pro to wentylatory dla wymagających

Thermaltake przedstawia swoje ulepszone wentylatory komputerowe klasy premium. Seria TOUGH Pro, która dostępna jest w wersji 120 i 140 mm, oferuje jeszcze wyższą wydajność przy zachowaniu dobrej kultury pracy.

Najnowsze karty graficzne i procesory komputerowe oferują szalenie wydajną wydajność w grach i programach. Niestety ich pobór mocy nie należy do niskich, a to przekłada się na wysokie temperatury pod obciążeniem. Dlatego tak ważny jest wybór dobrej obudowy i odpowiedniego chłodzenia dla naszego PC.

Thermaltake TOUGH Pro oferują wysoką wydajność i ciszę

Na rynku pojawia się coraz więcej przewiewnych konstrukcji, które oferują coraz lepszą cyrkulację powietrza. Oczywiście tanie, fabryczne wentylatory często warto wymienić na coś lepszego. Tutaj z pomocą przychodzi wiele firm jak np. Arctic, Noctua, be quiet!. Najnowsze "śmigła" pochodzą jednak od Thermaltake.

Thermaltake TOUGH Pro to ulepszona wersja znanych nam już wentylatorów. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem hydraulicznym drugiej generacji oraz dziewięcioma zachowującymi sztywność łopatkami z LCP. Co więcej mowa o szalenie niewielkiej szczelinie między "śmigłem", a ramką - zaledwie 0,6 milimetra.

Do wyboru mamy dwa najpopularniejsze rozmiary - 120 i 140 milimetrów. Thermaltake TOUGH Pro 12 pracuje z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 70,8 CFM, ciśnieniu do 3,2 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 22,6 dB(A). Thermaltake TOUGH Pro 15 to nadal do 2000 RPM, ale przy wydajności do 119,6 CFM, ciśnieniu do 3,6 mmH 2 O i deklarowanej głośności do 32,6 dB(A).

Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera z pewnością ucieszy informacja o dołączonym adapterze, który obniża maksymalną prędkość obrotową do 1500 RPM, ale redukuje też głośność do kolejno 18,3 i 24,5 dB(A). Oczywiście nie zabrakło też gumowych podkładek antywibracyjnych.

Wentylatory Thermaltake TOUGH Pro mają trafić do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Wyceniono je na 25 dolarów (około 100 złotych) za wersję 120-milimetrową oraz 30 dolarów (około 125 złotych) za wariant 140-milimetrowy. W Europie może być nieco drożej. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Thermaltake

Źródło tekstu: oprac. własne