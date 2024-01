DeepcCool AK620 Zero Dark Zoria to sprzęt dla fanów RPG

Jesteś fanem klasycznych RPG? Składasz nowy zestaw komputerowy? Chcesz się wyróżnić z tłumu? Odpowiedzią jest nowy cooler CPU firmy DeepCool.

Na rynku jest całe zatrzęsienie producentów sprzętu komputerowego, którzy oferują jeszcze więcej różnych podzespołów i peryferiów. Tym samym wyróżnienie się na tle konkurencji staje się coraz trudniejsze. To zapewne dlatego w ostatnich latach możemy obserwować coraz popularniejsze kooperacje z twórcami gier.

DeepcCool AK620 Zero Dark Zoria wyceniono na 350 złotych

Chińska firma DeepCool, znana głównie z udanych i przystępnych cenowo obudów i układów chłodzenia procesora, nawiązała współpracę z Anshar Studios. To twórcy mającej się niedługo ukazać gry z gatunku RPG, z eksploracją i walką turową, czyli Zoria: Age of Shattering.

DeepCool AK620 Zero Dark Zoria to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 160 x 138 x 129 milimetrów i masie 1456 gramów. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami, zamkniętą podstawą oraz dwoma wentylatorami. Całość w czarno-żółtej kolorystyce i ze zdobieniami z gry.

Chińczycy zdecydowali się na autorskie wentylatory DeepCool FK120 PWM, czyli 120-milimetrowe jednostki z łożyskami FDB. Pracują one z prędkością do 1850 RPM, przy wydajności do 69 CFM i głośności do 28 dB(A).

Opisywane chłodzenie obsługuje nowsze i starsze procesory korzystające z gniazd Intel LGA 1700, 1200 i 115x oraz AMD AM5 i AM4. Producent deklaruje wsparcie CPU o TDP do 260 W.

DeepCool AK620 Zero Dark Zoria trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić około 350 złotych. DeepCool udziela 3 lata gwarancji.

Źródło zdjęć: Deepcool

Źródło tekstu: oprac. własne