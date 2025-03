Chciałbyś pracować z wygodą typową dla PC, ale masz mało miejsca i nie lubisz plątaniny kabli? Oto rozwiązanie

Tu jednak pojawiają się dwa problemy: musimy wygospodarować miejsce na samą jednostkę, oraz mamy plątaninę kabli. Nawet jeśli mysz i klawiatura są bezprzewodowe, a PC łączy się z siecią przez Wi-Fi, to wciąż mamy kabel zasilający monitor, PC, oraz HDMI . A dochodzi przecież jeszcze kamerka internetowa i głośniki . Na szczęście istnieje sposób, jak ograniczyć je tylko do jednego kabla, oraz zrobić na biurku więcej miejsca. Jest nim AIO.

Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9

Te komputery to w dużym skrócie połączenia PC z monitorem. Wewnątrz oczywiście znajdują się także głośniki, a w nowoczesnych AIO standardem jest także wbudowana kamerka do wideorozmów . Pozbywamy się więc kabli i masy sprzętu, ale wciąż pozostaje wygoda typowa dla PC. Tak się natomiast składa, że Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 możecie dziś kupić w świetnej promocji.

Na froncie otrzymujemy matowy, 27-calowy ekran dotykowy IPS, o rozdzielczości Full HD. Sercem urządzenia jest układ Intel Core i5 13gen 13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5200 MHz. Natomiast na pliki przeznaczono 1 TB NVMe. Nie zabrakło także łączności Bluetooth i Wi-Fi, dzięki którym połączymy bezprzewodowe akcesoria do komputera, oraz samą jednostkę do sieci internetowej. Dodatkowo w urządzeniu są wbudowane dwa głośniki po 3 W, które wystarczą nawet do sporadycznego obejrzenia jakiegoś filmu, natomiast wideorozmowy można odbyć przy pomocy kamerki 5 Mpix. Standardowa cena tego AIO w tej konfiguracji to 4499 zł. Jednak dziś może on być Wasz za jedyne 3999 zł.