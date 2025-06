Cały internet znów kpi z Apple. Ta nowa funkcja w iOS 19 brzmi jak żart

Sprzęt

To trochę tak, jakbyśmy się cofnęli o dobrych kilkanaście lat wstecz. Apple wprowadza do iOS nową funkcję, która jest znana od lat u konkurencji. Robi to jednak tak, jak nikt wcześniej tego nie zrobił. I nie jest to pochwała, bo to, co przygotował producent iPhone, brzmi jak czysty absurd.