Domowe biuro będzie niepełne bez nowego 3w1 Brothera

Brother wprowadził nowe, kolorowe urządzenie drukujące, skanujące i kopiujące w kolorze, które idealnie uzupełni Twoje domowe biuro. Przy tym sprzęt nie będzie narażać Cię na wysokie wydatki.

Urządzenie, o którym mowa, to Brother DCP-T426W. Ten model 3w1 może pracować z papierem do rozmiaru A4, drukuje i kopiuje w kolorze oraz skanuje w kolorze w rozdzielczości do 1200 × 1200 DPI.

Największą zaletą urządzenia wielofunkcyjnego Brother DCP-T426W jest ekonomiczne wykorzystanie tuszu. Ten model nie ma wymiennych pojemników i należy napełniać go samodzielnie atramentami z butelek. Czarny kosztuje 33 zł i wystarczy na wydrukowanie nawet 7500 stron dokumentów. Komplet złożony z czarnego i trzech kolorowych wystarczy zaś nawet na 5000 wydruków i kosztuje 120-130 zł. Pierwszy zestaw atramentów dostaniesz razem z nowym urządzeniem.

Drukarka ma podajnik na 150 kartek oraz drugi podajnik ręczny i nic nie stoi na przeszkodzie, by drukować też na kopertach, papierze ozdobnym i fotograficznym. Urządzenie odznacza się również krótkim przygotowaniem do pracy, a prędkość druku wynosi do 16 IPM (Images Per Minute).

Zobacz: Masz drukarkę Brother? Na Windows 11 może nie zadziałać po USB

Brother DCP-T426W to także wolność drukowania i skanowania bezprzewodowego. Po podłączeniu go do sieci można skorzystać z aplikacji mobilnej Mopria lub aplikacji Brother iPrint&Scan.

Sprzęt jest niewielki i doskonale wpasuje się w przestrzeń domowego biura. Ma wymiary 435 × 359 × 159 mm i waży 6,4 kg. Głośność pracy nie przekroczy 53,5 dBA. Dostępne są modele czarne i białe, a cena wynosi 999 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Brother

Źródło tekstu: Brother