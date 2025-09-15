Biedronka z szaloną promocją. Sklep daje telewizory za 1 zł

Telewizor za złotówkę brzmi niemal jak jakiś błąd cenowy albo oszustwo. Zapewniam jednak, że w tym przypadku tak nie jest. W sklepie Biedronka Home rzeczywiście trwa promocja, w której urządzenie można kupić za 1 zł. Oczywiście trzeba najpierw spełnić konkretne wymagania. Jakie?

Biedronka rzuca telewizory za 1 zł

Akcja promocyjna rozpoczęła się już 28 sierpnia i potrwa do 28 września lub do wyczerpania zapasów. Zasady są bardzo proste. Wystarczy kupić jeden z telewizorów marki UD, które objęte są akcją, aby mieć możliwość dodania 32-calowego modelu UD 32GW5210S właśnie za złotówkę.

Promocją objęte są następujące urządzenia:

43-calowy UD 43GU6210S w cenie 1199 zł

43-calowy UD 43QGU7210S w cenie 1399 zł

50-calowy UD 50GU6210S w cenie 1599 zł

55-calowy UD 55QGU7210S w cenie 1999 zł

65-calowy UD 65GU6210S w cenie 2199 zł

55-calowy UD 55GU6210S w cenie 2199 zł

65-calowy UD 65QGU7210S w cenie 2999 zł