Biedronka z szaloną promocją. Sklep daje telewizory za 1 zł

Chcesz telewizor za 1 zł? To leć do Biedronki, a konkretnie do internetowego sklepu Biedronka Home. Właśnie trwa szalona promocja.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:43
Telewizor za złotówkę brzmi niemal jak jakiś błąd cenowy albo oszustwo. Zapewniam jednak, że w tym przypadku tak nie jest. W sklepie Biedronka Home rzeczywiście trwa promocja, w której urządzenie można kupić za 1 zł. Oczywiście trzeba najpierw spełnić konkretne wymagania. Jakie?

Biedronka rzuca telewizory za 1 zł

Akcja promocyjna rozpoczęła się już 28 sierpnia i potrwa do 28 września lub do wyczerpania zapasów. Zasady są bardzo proste. Wystarczy kupić jeden z telewizorów marki UD, które objęte są akcją, aby mieć możliwość dodania 32-calowego modelu UD 32GW5210S właśnie za złotówkę.

Promocją objęte są następujące urządzenia:

  • 43-calowy UD 43GU6210S w cenie 1199 zł
  • 43-calowy UD 43QGU7210S w cenie 1399 zł
  • 50-calowy UD 50GU6210S w cenie 1599 zł
  • 55-calowy UD 55QGU7210S w cenie 1999 zł
  • 65-calowy UD 65GU6210S w cenie 2199 zł
  • 55-calowy UD 55GU6210S w cenie 2199 zł
  • 65-calowy UD 65QGU7210S w cenie 2999 zł

Przy zakupie każdego z nich możesz dodać do koszyka dodatkowo wspomniany model UD 32GW5210S, a jego cena wyniesie zaledwie 1 zł. Co ważne, jest to model 32-calowy z systemem operacyjnym Google TV 11, a tym samym dostępem do mnóstwa aplikacji, w tym wszystkich najważniejszych serwisów streamingowych. Oferuje rozdzielczość HD Ready. Jego standardowa cena to 999 zł, więc 998 zł zostaje nam w kieszeni.

telepolis
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl