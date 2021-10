Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Powrót hitu [02.11.2021]

Już lada moment, dokładniej 2 listopada, sieć Biedronka rozpocznie sprzedaż oczyszczacza powietrza marki MPM. Kiedy w 2019 roku wprowadziła do oferty analogiczny sprzęt Hoffen, ten błyskawicznie poznikał z półek.

Wiadomo, start sezonu grzewczego to wzrost ilości zanieczyszczeń, a Biedronka przychodzi z remedium. Tym razem jest to urządzenie mocniejsze niż przed dwoma laty.

Oczyszczacz powietrza MPM zalecany jest do pomieszczeń o powierzchni 15 m² i według producenta w ciągu godziny potrafi przefiltrować do 100 m³ powietrza, działając przy tym w jednym z czterech dostępnych trybów. Ponadto, ma wbudowany timer i podświetlany panel sterowania, a jego poziom hałasu mieści się w zakresie od 32 do 60 dB, zależnie od trybu.

Za właściwą filtrację odpowiada enigmatyczny filtr trójwarstwowy. Producent nie podaje detali, ale można założyć, że jest to standardowa konstrukcja w tej klasie.

W takim wypadku warstwa wstępna to po prostu rodzaj siateczki, która wyłapuje największe gabarytowo pyłki i zanieczyszczenia jak sierść. Dalej mamy filtr HEPA bądź EPA, wykonany z klejonych żywicą szklanych włókien i wyłapujący mniejsze cząsteczki zanieczyszczeń. Na końcu – filtr węglowy zdolny usuwać brzydkie zapachy.

Nowy oczyszczacz pojawi się w sklepach sieci Biedronka od 2 listopada i standardowo będzie dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych. Cena to 299 zł, w czym uwzględniono dwuletnią gwarancję,

