Biedronka przeceniła fajny sprzęt. Lepiej się jednak pospieszyć

Kamera sportowa w okazyjnej cenie

W dniach od 9 do 15 lipca, kamerę sportową Wolfang zakupimy w promocyjnej cenie 399 złotych. Cena regularna urządzenia to 589 złotych. Warto się pospieszyć i nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę, bowiem, mimo faktu, że mamy na to siedem dni, to promocja obowiązuje jedynie do wyczerpania zapasów. A ze względu na atrakcyjność oferty, zapasy te mogą skurczyć się bardzo szybko. Kamerę można zakupić na stronie sklepu internetowego Biedronka Home.