Biedronka szokuje. To o połowę mniej, niż na AliExpress

Wszystko tak naprawdę rozbija się o Wasze podłogi. Jeśli są one proste w utrzymaniu czystości , to przepłacanie nie ma sensu i można biec do Biedronki, a raczej gnać na stronę Biedronka Home . Jeśli jednak macie wykładziny lub dywany, które wymagają nieco więcej uwagi , to o wiele lepszym pomysłem będzie zapłacenie tej ponad dwukrotnie wyższej kwoty i zakup na AliExpress .

Enchen V3 Plus, odkurzacz z Biedronki

Jest to odkurzacz pionowy z zasilaniem akumulatorowym, który potrafi pracować przez 30 minut. Oferuje on moc ssącą na poziomie 10 kPa. Czy to dużo? No cóż, to zależy: jest to poziom wyższy od wielu znacznie droższych robotów sprzątających. Jednak niższy od wielu popularnych odkurzaczy pionowych, w tym serii Laresar. Jednak przy powierzchniach łatwych do utrzymania w czystości jak najbardziej to wystarczy.