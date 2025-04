Bez tego urządzenia żaden grill się nie uda. Jeśli go nie masz, to koniecznie go kup. Dziś jest w promocji

Mianowicie o grilla. BOTTARI Teide nie jest to byle jaki grill, a porządne urządzenie, które pozwoli nam przygotowywać potrawy w sposób wygodny. Oferuje on żeliwny ruszt o powierzchni 58 × 42 cm. Jego buda została natomiast wykonana ze stali i całość jest dostosowana do opalania węglem drzewnym. Grill ten oferuje składaną półkę boczną, która może robić za mały stolik, lub pozwolić na odkładanie na niego gotowych przysmaków. Wszystkie niezbędne akcesoria i ścierki można natomiast powiesić na haczykach, które są przytwierdzone do grilla. Nie zabrakło także półki na dole.