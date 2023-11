Steam Deck ma nowego rywala, ale jest piekielnie drogi

Firma AYANEO zaprezentowała nową konsolę, która ma być konkurencją dla Steam Decka. Model Slide RGB prezentuje się ciekawie, ale jest piekielnie drogi.

AYANEO to firma, która ma w swoim portfolio kilka ciekawych konsol, które można określić mianem konkurencji dla Steam Decka lub ASUS ROG Ally. Jednak to najnowszy model prezentuje się szczególnie ciekawie. Szkoda, że jest bardzo drogi.

AYANEO Slide RGB

Nowe urządzenie to AYANEO Slide RGB. Firma właśnie uruchomiła kampanię crowdfundingową na Indiegogo i w zaledwie 24 godziny udało się kilkukrotnie przebić zakładany pułap. W momencie pisania tego tekstu mowa o 100 tys. dolarów, wpłaconych przez 106 osób.

Konsola dobrze prezentuje się pod względem specyfikacji. Wyposażona jest w 6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Według firmy charakteryzuje się on jasnością na poziomie 400 nitów oraz 120-procentowym pokryciem palety barw sRGB. Jeśli chodzi o wnętrze, to mamy tutaj układ AMD Ryzen 7 7840U, od 16 do 64 GB pamięci RAM oraz od 512 GB do 4 TB miejsca na szybkim dyski SSD PCIe 4.0.

To, co wyróżnia konsole, to wysuwany ekran, pod którym skrywa się niewielka klawiatura, która powinna znacząco ułatwić obsługę urządzenia. Dodatkowo ma ona podświetlenie RGB. Nie zabrakło też WiFi 6E oraz Bluetotoh 5.2. Konsolę można też zabezpieczyć własnym odciskiem palca.

Problemem są ceny. AYANEO Slide RGB w wersji z 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB kosztuje w tym momencie 699 dolarów na Indiegogo. Gdy konsola trafi do normalnej sprzedaży, to kwota wzrośnie aż do 899 dolarów, a mowa o najtańszym wariancie.

Źródło zdjęć: AYANEO

Źródło tekstu: Tom's Hardware