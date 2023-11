Radeon 7900M dorównuje wydajnością modelowi RTX 4090, ale jest haczyk

Mobilna karta graficzna Radeon 7900M jest wydajniejsza od swojego zielonego odpowiednika w postaci RTX 4090. Jednak dzieje się tak w konkretnym scenariuszu.

Chociaż desktopowa karta graficzna Radeon RX 7900 XTX jest raczej konkurentem dla GeForce'a RTX 4080, to w przypadku mobilnej wersji dużo bliżej jej do RTX 4090 Laptop. Tak wynika z najnowszych benchmarków z wykorzystaniem bibliotek Vulkan.

Radeon 7900M vs RTX 4090

Radeon 7900M został przetestowany za sprawą najnowszego laptopa Alienware m18, który wyposażony jest jeszcze w procesor AMD Ryzen 9 7945HX. Karta w testach Geekbench z wykorzystaniem bibliotek Vulkan uzyskuje wynik na poziomie 171430 punktów. Tym samym w niektórych przypadkach pokonuje RTX 4090, który — w zależności od laptopa — może pochwalić z wynikami w zakresie od 148498 do 188477 punktów.

Niestety, dużo gorzej wygląda to już w przypadku bibliotek OpenCL. W takim wypadku GeForce RTX 4090 jest dużo wydajniejszy od Radeona 7900M. Karta AMD uzyskuje w tym teście 144611 punktów, a zielony odpowiednik od 187377 do 208896 punktów.

Jednak AMD nie ma powodów do niepokojów. Vulkan to zdecydowanie popularniejsze i częściej wykorzystywane biblioteki. Znajdziemy je np. w Counter-Strike 2 oraz Baldur's Gate 3 i w obu tych grach Radeon 7900M powinien radzić sobie porównywalnie do GeForce'a RTX 4090.

Zobacz: ASUS ProArt z nową kartą graficzną dla twórców treści

Zobacz: Seria TUF Gaming poszerza się o nowe pamięci RAM z RGB LED

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot