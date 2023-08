Switch ma nowego konkurenta. Nadchodzi Ayaneo Pocket AIR

Ayaneo Pocket AIR to nowa przenośna konsola z Androidem na pokładzie. Urządzenie może być ciekawą dla Nintendo Switch.

W ostatnich latach obrodziło we wszelkiej maści przenośne konsole. Najnowszym krzykiem mody są przenośne pecety pracujące pod kontrolą Windowsa, takie jak Steam Deck, ASUS ROG Ally czy nadchodzący Lenovo Legion Go. Firma Ayaneo ma już w produkcji tego typu sprzętu dobrych kilka lat doświadczenia, dlatego... tym razem przygotowała coś zupełnie innego.

Ayaneo Pocket AIR - retrokonsola z Androidem

Ayaneo Pocket AIR to przenośna konsolka, ale pracująca pod kontrolą systemu Android. Albo, mówiąc inaczej, to taki smartfon, ale z dołączonym na stałe kontrolerem.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 5,5" oraz rozdzielczości 1920x1080.

Sercem urządzenia jest natomiast procesor MediaTek Dimensity 1200. Nie jest to może najwydajniejsza jednostka na rynku, ale z doświadczenia mogę zagwarantować, że spokojnie radzi sobie ze wszystkimi grami dostępnymi na Androida oraz emulacją większości retrokonsol, w tym PlayStation 2 i Nintendo Wii.

Niestety na stronie producenta nie znajdziemy pełnej specyfikacji produktu, ale i tak można wyłuskać z niej kilka ważnych informacji. Konsola ma być wyposażona w pokaźny akumulator o pojemności 7350 mAh oraz wydajny układ chłodzenia, przystosowany do komputerów x86 (cokolwiek producent przez to rozumie).

Warto również zwrócić uwagę na tutejsze gałki analogowe, które na pierwszy rzut oka podobne są do tych z Nintendo Switch, ale wykorzystują przełączniki na bazie efektu Halla. Co to oznacza? Ano tyle, że nigdy nie dotknie ich problem z tzw. "driftem", który wielu graczom spędza sen z powiek.

Po stronie software'owej również doszukamy się kilku ciekawostek, m.in. informacji o specjalnym launcherze AYAHome opracowanym przez Ayaneo oraz autorską bazą gier w chmurze (znowu, cokolwiek to oznacza - opis na stronie nie jest szczególnie precyzyjny). Ciekawostką wydaje się być także funkcja generowania wibracji na bazie dźwięku, przystosowana pod kątem gier retro, które natywnie takiej funkcjonalności nie mają.

Niestety na oficjalnej stronie nie znajdziemy ani jednej wzmianki o certyfikacji Google Play, co oznacza, że aplikacje prawdopodobnie będzie trzeba brać z alternatywnych źródeł.

Ayaneo Pocket AIR - cena i dostępność

Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy nowa konsola trafi do użytkowników oraz ile będzie kosztować. Aktualnie wiemy tylko tyle, że niebawem wystartuje przedsprzedaż urządzenia za pośrednictwem serwisu Indiegogo.

